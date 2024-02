Hanoi (VNA) – La rue du livre 2024 a ouvert ses portes lundi 5 février à Hanoi pour durer de 08h00 à 22h00 tous les jours jusqu’au 14 février, proposant une riche palette d’activités à l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon.

De nombreuses activités significatives au menu de la rue du livre 2024. Photo : VNA

De nombreuses activités significatives au menu de la rue du livre 2024. Photo : VNA

Cet événement est désormais devenu un beau trait culturel de la capitale à l’arrivée du Têt et au retour du printemps, a déclaré le vice-président du Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, Nguyên Quôc Hoàn.La rue du livre est un lieu idéal pour reconstituer, préserver et créer un nouvel espace culturel et créatif, où les belles valeurs culturelles et humaines sont promues et diffusées ; une destination touristique privilégiée pour les habitants et les touristes, a-t-il indiqué.Cette édition présente de nombreux stands fixes, des aires de jeux, des espaces d’art calligraphique et de lecture. Des performances culturelles et artistiques, des séances de dédicace et des entretiens avec des auteurs ont été également prévus. – VNA