Le Premier ministre Pham Minh Chinh (4e à gauche) et les chefs des délégations au 24e Sommet ASEAN -République de Corée. Photo : VNA

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite). Photo : VNA

Jakarta (VNA)- Depuis son adhésion à l'ASEAN en 1995, le Vietnam a connu une croissance rapide dans tous les aspects et a continué à accroître ses contributions à la coopération régionale, tout en réduisant les écarts de développement dans la région, a déclaré l'ambassadeur sud-coréen à l’ASEAN, Lee Jangkeun.Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta, l'ambassadeur sud-coréen a rappelé qu'en 2020, le Vietnam, en tant que président tournant de l'ASEAN, a promu la coopération régionale pour lutter contre le COVID-19 et stimuler la reprise post-épidémique. Le pays a aussi joué un rôle important dans la série d'événements du 43e Sommet de l'ASEAN et réunions connexes tenus récemment à Jakarta, en Indonésie.La République de Corée et le Vietnam ont établi un partenariat stratégique intégral en 2022. Actuellement, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la République de Corée au sein de l'ASEAN, tandis que celle-ci est le plus grand investisseur et fournisseur d'aide publique au développement (APD) du Vietnam.Des relations bilatérales renforcées ont créé une base solide pour la coopération des deux pays au sein de l'ASEAN, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam est devenu un partenaire important de la coopération entre la République de Corée et l'ASEAN.Le 6 septembre dernier, sous la coordination du Vietnam, la République de Corée et l'ASEAN ont adopté une Déclaration commune sur la coopération basée sur les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific - AOIP)Lee Jangkeun a indiqué qu'il travaillait en étroite collaboration avec l'ambassadeur du Vietnam auprès de l'ASEAN pour développer pleinement le potentiel des relations entre ce bloc et la République de Corée.A l'initiative du Vietnam, la Journée ASEAN- République de Corée sera célébrée à Hanoï le 1er novembre, a-t-il déclaré. Il a espéré continuer à coopérer étroitement avec le Vietnam pour s'orienter vers un partenariat stratégique intégral entre l’ASEAN et la République de Corée l’année prochaine. - VNA