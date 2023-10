Signature de conventions de coopération entre Yen Bai, le Val-de-Marne et l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Photo : VNA

Val-de-Marne (VNA) — Une délégation de la province de Yen Bai (Nord), conduite par Do Duc Duy, secrétaire du Comité provincial du Parti, effectue une tournée en France du 12 au 15 octobre.Elle a participé à une réunion avec le département du Val-de-Marne qui entretient des relations amicales avec Yen Bai depuis 1996.La réunion a permis d’évaluer la coopération entre les deux parties dans l'adaptation au changement climatique, le traitement de l'eau – assainissement de l’environnement, la santé maternelle et infantile. Les deux parties ont également recherché des orientations pour promouvoir leur coopération dans les temps à venir.A cette occasion, Yen Bai et le Val-de-Marne ont signé un accord-cadre de coopération pour la période 2023 - 2028. Les deux localités et le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) ont également signé des conventions de coopération dans deux projets concernant le soutien aux soins de la santé maternelle et infantile dans la province de Yen Bai et la gestion des boues de vidange de la ville de Yên Bái.Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Yen Bai, Do Duc Duy, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) que selon les évaluations du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, la coopération entre Yen Bai et le Val-de-Marne pouvait être considérée comme un exemple typique de la coopération décentralisée entre les deux pays.Durant son séjour, la délégation de Yen Bai a également eu une réunion avec le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, Karim Bouamrane, pour explorer les opportunités de coopération bilatérale. Elle a en outre visité l'ambassade du Vietnam en France. -VNA