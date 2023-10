L'assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam continuerait à participer activement et de manière responsable et à mettre en œuvre ses engagements internationaux pour contribuer de manière plus substantielle et plus efficace au travail commun de l'UNESCO, s'engageant à continuer à coordonner et à mettre en œuvre avec succès le protocole d'accord entre le Vietnam et l'UNESCO pour la période 2021-2025.