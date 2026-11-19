Mexico (VNA) – Plusieurs médias mexicains ont largement relayé, le 18 novembre, la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 à Shenzhen, en Chine. Leurs articles ont mis en lumière les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la coordination au sein des forums multilatéraux.



Le quotidien La Jornada a souligné les progrès réalisés dans les relations entre le Vietnam et le Mexique depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en mai 1975. Le journal a relevé la place croissante du Vietnam dans les échanges commerciaux du Mexique avec l’Asie-Pacifique, citant notamment les produits électroniques, les textiles et les chaussures parmi les principales exportations vietnamiennes vers le marché mexicain.



De son côté, Milenio a relayé un message publié par la présidente Claudia Sheinbaum sur le réseau social X, dans lequel elle exprimait sa volonté d’approfondir les relations bilatérales, fortes de 51 ans de liens diplomatiques. Le journal a également replacé cette rencontre dans le contexte des efforts du gouvernement mexicain pour diversifier ses relations extérieures, renforcer sa coopération économique et attirer davantage d’investissements en provenance des économies de l’Asie-Pacifique.



Le site UnoTV, citant le ministère mexicain des Affaires étrangères, a indiqué que les deux dirigeants avaient abordé les moyens de développer les échanges commerciaux et les investissements, ainsi que de mieux exploiter les possibilités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont les deux pays sont membres. Cet accord pourrait notamment faciliter l’accès des produits mexicains au marché vietnamien.



Plusieurs autres médias ont accordé une attention particulière à la coopération multilatérale. 24 Horas a notamment souligné que le Vietnam accueillera l’APEC en 2027 et le Mexique en 2028, ce qui pourrait favoriser une coordination accrue entre les deux pays et renforcer les échanges entre les économies des deux rives du Pacifique.



Infobae México et la chaîne N+ ont, pour leur part, cité les données de l’Institut national de statistique et de géographie du Mexique (INEGI), selon lesquelles le Vietnam occupait, en juillet 2026, le quatrième rang parmi les fournisseurs du Mexique. Ces médias ont également relevé que les entreprises vietnamiennes considéraient le Mexique comme une porte d’entrée vers le marché nord-américain.



Ils ont aussi mentionné la participation de plusieurs membres du gouvernement mexicain à la rencontre, notamment ceux chargés de l’économie, des affaires étrangères, de la santé, du tourisme, des sciences et technologies, de l’environnement et de l’énergie.



Forbes México et l’agence espagnole EFE ont également consacré des articles à la rencontre, mettant l’accent sur le développement des relations économiques bilatérales et la préparation de l’APEC 2027 au Vietnam. Il s’agira de la troisième fois que le Vietnam accueillera ce forum, après 2006 et 2017.



Dans l’ensemble, les médias mexicains ont mis en avant les perspectives de renforcement des relations entre le Vietnam et le Mexique, notamment dans le commerce, l’investissement et la coopération multilatérale. – VNA