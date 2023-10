La nageuse Vi Thi Hang. Photo: tuoitre.vn



Hangzhou (VNA) - Le 27 octobre, suite au succès de ses deux coéquipiers Le Tien Dat et Do Thanh Hai, la nageuse Vi Thi Hang a remporté une médaille d'argent aux 4es Jeux paralympiques asiatiques (Asian Para Games 2023) tenus dans la ville de Hangzhou, en Chine.



Dans l'épreuve du 50 m papillon féminin de la catégorie de handicap S5, Vi Thi Hang a terminé à la 2e place avec une durée de 42 secondes 81, remportant ainsi la médaille d'argent.



La nageuse japonaise Nishida An a remporté la médaille d’or avec une performance de 38 secondes 23, battant le record des Asian Para Games (39 secondes 74) dans cette épreuve.



Il s'agit de la deuxième médaille remportée par Vi Thi Hang lors des 4es Jeux paralympiques asiatiques. Auparavant, elle avait décroché une médaille de bronze au 100 m nage libre féminin de la catégorie de handicap S7.



Il s'agit également de la 8e médaille d'argent remportée par la délégation vietnamienne handisport lors de ce tournoi, dont cinq en échecs, deux en natation et une en développé-couché. -VNA