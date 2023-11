Photo: Bloomberg

Kuala Lumpur (VNA) - Le vice-ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Liew Chin Tong, a déclaré que son pays, qui occupait une position importante dans la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale des puces électroniques, envisageait d'investir à la fois dans le back-end et le front-end de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Forum national de l'électricité et de l'électronique (E&E) 2023 organisé par l’Association malaisienne de l’industrie des semi-conducteurs (MSIA) le 6 novembre à Kuala Lumpur, Liew Chin Tong a déclaré que les micropuces avaient le potentiel de générer une valeur ajoutée bien plus importante, avec un effet multiplicateur plus fort, grâce à une augmentation de la productivité et de l'innovation, c'est pourquoi les semi-conducteurs et le secteur E&E constituent un domaine important dans le cadre du nouveau plan directeur industriel 2030 (NIMP).

L’industrie malaisienne des semi-conducteurs détient 7% du marché mondial et contribue à 23% du commerce des semi-conducteurs aux États-Unis.

La Malaisie représente 13% de la production mondiale de semi-conducteurs back-end et excelle dans l’assemblage, l’emballage et les tests de puces, ainsi que dans les services de fabrication de produits électroniques. -VNA