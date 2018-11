Le général ce corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense à la cérémonie de signature d'un accord de coopération dans la cartographie entre les deux pays. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Royaume-Uni témoigne de bonnes relations dans ce domaine entre les deux pays, conformément au partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni et est aussi un développement satisfaisant après sept ans d’application de ce mécanisme, a estimé Nguyen Chi Vinh.

Lors d’une interview accordée à la presse à l’occasion de son voyage au Royaume-Uni pour le Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Royaume-Uni du 27 au 30 novembre à Londres, le général ce corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense a affirmé que les relations de défense entre les deux parties étaient maintenant conformes au partenariat stratégique bilatéral. Les deux parties ont convenu de poursuivre cette coopération efficace dans le futur.

Selon Nguyen Chi Vinh, les deux pays ont commencé leur coopération dans ce domaine il y a dix ans et le contenu de coopération est de plus en plus diversifié.

Dans le futur, les deux parties vont multiplier l’échange de visites de délégations de haut niveau, étudier les politiques de défense de chaque pays respectifs, renforcer la formation en langues vietnamienne et anglaise et promouvoir la mission de maintien de la paix de l’ONU.

En 2018, le Royaume-Uni a chargé au Vietnam la mission de gérer l'hôpital de campagne de niveau 2 numéro 1 au Soudan du Sud, ce permettant au Vietnam de réduire le temps de préparation et les dépenses pour installer cet hôpital. Cette assistance est très significative et spéciale pour le Vietnam et aussi hautement appréciée par l’ONU et le Soudan du Sud.

Dans le futur, le Vietnam mettra en place l'hôpital de campagne de niveau 2 numéro 2 pour remplacer le numéro 1. La formation est évidemment nécessaire. La partie britannique est prête à soutenir le Vietnam en matière de formation, avec l’enrichissement des connaissances sur les opérations de maintien de la paix et la qualification professionnelle sur la médecine militaire, et encore la formation de langues étrangères.

Dans les années prochaines, le Vietnam enverra un groupe de soldats de génie en Afrique. Le Royaume-Uni s’est engagé à soutenir le Vietnam dans l’entrainement, la formation, le partage d’expériences…

Lors du dialogue, les deux pays ont aussi convenu la coopération dans d’autres domaines comme la médecine militaire, la cartographie, la sécurité maritime.

Enfin, Nguyen Chi Vinh a jugé satisfaisant ce dialogue sur la politique de défense Vietnam-Royaume-Uni. -VNA