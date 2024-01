Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï, 12 janvier (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Chine a organisé le 12 janvier une rencontre pour les Vietnamiens d'outre-mer vivant, travaillant et étudiant en Chine à l'occasion du festival du Nouvel An lunaire (Têt), qui tombe cette année le 10 février.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai a informé les participants des réalisations socio-économiques du Vietnam et du développement des relations Vietnam-Chine, en particulier les résultats pratiques et diversifiés des visites des dirigeants du Parti et de l'État des deux pays en 2023.Pham Sao Mai a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable de la nation.Il a estimé que la promotion des ressources vietnamiennes à l'étranger, en particulier des ressources intellectuelles, est l'une des tâches importantes qui non seulement contribuent au développement socio-économique du pays, mais renforcent également le grand bloc d'unité nationale dans la nouvelle situation.Pham Sao Mai a hautement apprécié la solidarité et le soutien mutuel entre les Vietnamiens d'outre-mer en Chine ainsi que leur amour pour la Patrie.L'ambassadeur a exprimé son espoir que dans les temps à venir, la communauté vietnamienne en Chine continuera à promouvoir la solidarité, à préserver l'identité nationale, à contribuer activement au processus de protection et de construction nationale et à servir de passerelle pour promouvoir le bon voisinage et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine.Lors de la rencontre, le personnel de l'ambassade et les Vietnamiens d'outre-mer se sont mutuellement félicités pour le Nouvel An et ont assisté à des spectacles culturels et à des plats traditionnels pour accueillir l'Année du Dragon. - VNA