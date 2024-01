Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam tient toujours en haute estime l’amitié traditionnelle, fidèle et la coopération multiforme avec la Bulgarie, la considérant comme un partenaire important en Europe centrale et orientale.



C'est ce qu'a déclaré lundi le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, en visite officielle au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov ont convenu de continuer à favoriser les visites et les contacts de tous les niveaux, ainsi que de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et les accords de coopération bilatérale.



Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer leur coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement, espérant voir de plus en plus d'entreprises et d'investisseurs de l’un venir investir dans l’autre pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties considèrent la coopération économique comme un pilier de leurs relations, et renforcent les échanges commerciaux bilatéraux afin d'atteindre rapidement la barre des 500 millions de dollars par an.



En partageant les efforts du Vietnam, il a proposé que la Bulgarie encourage la Commission européenne (CE) à lever prochainement le «carton jaune» sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé sur les produits aquatiques vietnamiens.



Il a également remercié l'Assemblée nationale bulgare pour avoir ratifié l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA), et a invité la Bulgarie à encourager les États membres de l'UE qui ne le ratifient pas encore à le ratifier rapidement.



Le chef du gouvernement vietnamien a en outre proposé que les deux gouvernements signent prochainement un accord gouvernemental pour favoriser la mise en œuvre par des entreprises des projets de coopération dans le domaine du travail en Bulgarie.



Il a de plus appelé le gouvernement et l'Assemblée nationale bulgares de continuer à créer des conditions favorables aux Vietnamiens dans leur pays.



Les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre vietnamien a appelé la Bulgarie à soutenir la position et les points de vue de l'ASEAN et du Vietnam concernant la Mer Orientale, lesquels consistent à résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Le Vietnam est prêt à servir de porte d'accès et de passerelle permettant à la Bulgarie de coopérer plus profondément avec l'ASEAN, a-t-il ajouté.



Le président de l'Assemblée nationale bulgare a affirmé que la Bulgarie considère le Vietnam comme l'un des partenaires importants au sein de l'ASEAN. Il a émis le souhait de renforcer la coopération multiforme entre les deux pays afin d'exploiter pleinement leur grand potentiel.



Le président de l'Assemblée nationale bulgare a invité les deux parties à dynamiser leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture de haute technologie, de la pharmacie, des technologies de l'information, du tourisme, de la culture, de l'industrie de haute technologie, de l'aviation, ainsi que la coopération décentralisée, etc. -VNA