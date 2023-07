Séoul (VNA) - Le 30 juin, la banque sud-coréenne Shinhan a déclaré que sa filiale au Vietnam avait signé un protocole d'accord avec BC Card, membre du groupe de télécommunications KT, pour renforcer le système de paiement par carte de crédit au Vietnam.



Shinhan espère que cette étape stimulera le marché du paiement par carte de crédit au Vietnam, soutenant ainsi l'objectif du gouvernement vietnamien de créer une société sans numéraire d'ici 2025.



Selon un représentant de Shinhan, dans les temps à venir, la banque fournira des services financiers plus pratiques et plus sûrs aux clients vietnamiens grâce à des coopérations avec diverses sociétés financières.-VNA