Tokyo (VNA) - La fondation d’intérêt public Organisation internationale pour le développement de la main-d’œuvre (IM Japon) a confirmé que tous les stagiaires vietnamiens sous sa direction restaient en sécurité après le puissant tremblement de terre dans les préfectures de Toyama, Fukui et Ishikawa (Centre).

Dans la salle de sport d’une école de la ville de Wakura Onsen, à Ishikawa, où des travailleurs vietnamiens cherchent refuge après le tremblement de terre. Photo : VNA Dans la salle de sport d’une école de la ville de Wakura Onsen, à Ishikawa, où des travailleurs vietnamiens cherchent refuge après le tremblement de terre. Photo : VNA

L’ambassade du Vietnam au Japon a également déclaré qu’à la date du 2 janvier à 17 heures (heure du Japon), aucune victime vietnamienne n’avait été signalée lors du séisme de magnitude 7,6, ajoutant que tous les groupes de Vietnamiens connectés par l’ambassade avaient confirmé leur sécurité et que la plupart d’entre eux ils étaient rentrés chez eux après avoir passé une nuit dans des abris.Selon Phan Tiên Hoàng, premier secrétaire et chef du comité de gestion du travail de l’ambassade, dans la soirée du 1er janvier, le comité a fourni les adresses d’évacuation des ressortissants vietnamiens vivant à Niigata, Ishikawa et Toyama.Tous les Vietnamiens vivant à proximité de l’épicentre du séisme ont été transportés en toute sécurité dans des abris où ils ont reçu les fournitures nécessaires, a-t-il indiqué, ajoutant que la plupart d’entre eux sont rentrés chez eux le lendemain matin.Toutefois, en raison des répliques sismiques survenues dans l’après-midi, déclenchant des alertes au tsunami, les autorités de certaines régions ont exhorté les habitants à retourner vers les centres d’évacuation.Le conseil d’administration du travail a déclaré qu’il restait en contact avec les syndicats et les employeurs embauchant des Vietnamiens pour confirmer leur sécurité et leur fournir une assistance en cas de besoin.L’ambassade a, quant à elle, souligné qu’elle entretenait des contacts étroits avec les autorités locales, les agences compétentes et les représentants des communautés vietnamiennes dans les zones gravement touchées, prêtes à mener des travaux de protection des citoyens si nécessaire.Une course contre la montre est menée mardi 2 janvier au Japon pour retrouver des survivants après le séisme survenu lundi dans le centre du Japon qui a fait 48 morts selon un nouveau bilan provisoire et causé d’immenses dégâts matériels. – VNA