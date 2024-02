Hanoi (VNA) – L’année 2023 a été riche en émotions ! De nombreux sportifs vietnamiens ont brillé sur la scène continentale, voire mondiale. Voici une sélection des meilleurs artisans des succès du pays.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a couronné les dix meilleurs sportifs vietnamiens de l’année 2023 et le tireur Pham Quang Huy a eu l’honneur de figurer en tête de ce classement.

Pham Quang Huy a vaincu de redoutables adversaires venant de République de Corée et de Chine pour décrocher la première médaille d’or du Vietnam en tir au pistolet à air comprimé à 10 m lors des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19), qui se sont déroulés du 23 septembre au 8 octobre en Chine. Auparavant, le Vietnam n’avait récolté que cinq médailles d’argent et 15 de bronze lors de toutes les précédentes éditions de cette compétition.

Quang Huy est devenu la nouvelle star du tir sportif vietnamien, disciple du champion olympique 2016 Hoàng Xuân Vinh. Son objectif est maintenant de décrocher un billet pour les Jeux olympiques (JO) de Paris de 2024.



L’année 2023 a été exceptionnelle pour Nguyên Thi Oanh. Elle a fait sensation lors des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32), disputés du 5 au 17 mai au Cambodge, en remportant quatre médailles d’or au 1.500 m, 3.000 m steeple, 5.000 m et 10.000 m.

Ses performances ont impressionné le public et les médias. La coureuse vietnamienne de demi-fond avait stupéfié tout le monde en gagnant les épreuves du 1.500 m et du 3.000 m steeple avec seulement trente minutes d’intervalle entre les courses. Cet exploit extraordinaire confirme sa domination en Asie du Sud-Est, comme l’a souligné l’Agence France Presse (AFP).

Comme Pham Quang Huy, Nguyên Thi Oanh espère atteindre les normes olympiques et participer aux JO de Paris.

Les SEA Games 32 ont été l’occasion pour les fans de cyclisme de vivre de belles émotions grâce à Nguyên Thi Thât, qui a réalisé une superbe performance en ramenant une médaille d’or et une médaille d’argent. Sa victoire précieuse a permis à l’équipe nationale d’atteindre son objectif de remporter entre 1 et 2 médailles d’or.

Un mois plus tard, Nguyên Thi Thât a obtenu sa qualification officielle pour les JO de Paris grâce à sa victoire lors des Championnats d’Asie de cyclisme 2023 organisés en juin en Thaïlande.

Pour l’heure, elle poursuit son parcours international afin d’accumuler davantage d’expériences avant de participer aux JO de Paris. Elle rejoindra l’équipe Roland Israel Premier Tech pour prendre part à une course prévue en février 2024 en Australie.

Nguyên Huy Hoàng a vécu deux moments inoubliables en 2023. Il a eu l’honneur d’être choisi par la délégation sportive vietnamienne pour être le porte-drapeau lors des cérémonies d’ouverture des SEA Games 32 et ASIAD 19. Sur ces deux grands rendez-vous sportifs régionaux, il a brillé en remportant des médailles importantes pour la sélection nationale de natation, consolidant ainsi sa position de numéro un du pays.

Il est certain que Nguyên Huy Hoàng aura l’opportunité de figurer sur la liste des athlètes sélectionnés pour porter le drapeau de la délégation sportive vietnamienne lors des JO de Paris. Le jeune nageur originaire de Quang Binh (Centre) s’est qualifié pour ces jeux grâce à ses performances aux ASIAD 19.

L’équipe nationale de natation vietnamienne a dévoilé la liste des six membres qui auront l’honneur de représenter le pays lors des prestigieux Championnats du Monde de natation, prévus à Doha, au Qatar, en février 2024. Parmi les nageurs sélectionnés, la star montante Nguyên Huy Hoàng figure en bonne place.

Il a répondu aux critères d’accès à cette compétition dans les épreuves du 400 m, 800 m et 1.500 m nage libre lors de sa participation aux ASIAD 19.



En 2023, Nguyên Thùy Linh s’est pleinement engagée avec l’équipe nationale, notamment lors des championnats d’Asie, des championnats du monde, des SEA Games, des ASIAD ainsi que sur le circuit BWF World Tour Super.

En un an, elle a fait des progrès remarquables en gagnant 30 places, passant de la 51e à la 21e place mondiale, devenant ainsi la première joueuse vietnamienne à atteindre ce classement.

“L’année 2024 sera semée de nombreux défis. Je me prépare avec encore plus de rigueur selon un plan d’entraînement adapté. Je suis très concentrée pendant les séances et je suis les conseils avisés de mon entraîneur”, a-t-elle partagé.

Son objectif est d’obtenir une qualification directe pour les JO de Paris et son ambition suprême est de figurer parmi les meilleures du classement mondial. Cela lui donnerait l’opportunité d’être sélectionnée comme tête de série chez les femmes lors de la plus prestigieuse des compétitions.

En 2023, Khánh Phong s’est révélé comme un point essentiel dans l’équipe nationale de gymnastique. Ce jeune homme originaire de Hô Chi Minh-Ville a remporté deux médailles d’argent, respectivement lors des ASIAD 19 et des Championnats d’Asie 2023, à chaque fois dans l’épreuve des anneaux.

Lors des SEA Games 32, Khánh Phong a empoché la médaille d’or aux anneaux. Il a également obtenu l’or en finale du concours multiple par équipes (All Around Final) avec 313 points.

Au début de l’année 2024, il a reçu le titre de “Jeune citoyen exemplaire” de Hô Chi Minh-Ville pour l’année 2023.

Aux SEA Games 32, Nguyên Thi Huyên a fait forte impression en raflant trois médailles d’or au 400 m haies dames, au relais 4 x 400 m dames et au relais mixte 4 x 400 m.

Elle est devenue l’athlète la plus titrée de l’histoire de ces jeux, empochant un total de 13 médailles d’or lors de cinq éditions consécutives.

Lors des Championnats d’Asie d’athlétisme 2023 tenus en juillet à Bangkok, en Thaïlande, Nguyên Thi Huyên et ses coéquipières (Nguyên Thi Ngoc, Hoàng Thi Minh Hanh et Nguyên Thi Hang) ont gagné une médaille d’or au relais 4 x 400 m dames.

Elle s’est tournée vers le coaching après son retrait des pistes fin 2023, après avoir décroché deux médailles d’or (400 m haies et relais 4 x 400 m dames) aux championnats nationaux.



Lors des ASIAD 19, Trân Thi Ngoc Yên a démontré son talent exceptionnel avec des attaques impressionnantes, contribuant grandement à la victoire de l’équipe nationale de sepak takraw (un genre de tennis-ballon qui se joue au pied avec une balle en rotin) du quartet féminin (équipe de quatre).

Elle a également été l’une des artisanes des succès de l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde, des Championnats d’Asie et des SEA Games 32.

La tireuse Trinh Thu Vinh a terminé à la cinquième place au classement final du pistolet à air comprimé à 10 m lors des 53es Championnats du monde de tir de l’ISSF, tenus en août en Azerbaïdjan, ce qui lui a permis de décrocher son billet pour les JO de Paris.

Aux Championnats d’Asie de tir sportif 2023, organisés du 22 octobre au 2 novembre en République de Corée, Thu Vinh a remporté une médaille de bronze, toujours dans l’épreuve de pistolet à air comprimé à 10 m.

Quelques jours plus tard, à Taïwan (Chine), le duo Trinh Thu Vinh et Lai Công Minh a décroché le bronze dans l’épreuve mixte pistolet à air comprimé 10 m lors des 45es Championnats de tir sportif d’Asie du Sud-Est (SEASA).

Bao Phuong Vinh s’est hissé au sommet du monde du billard carambole à trois bandes, devenant ainsi le premier Vietnamien à décrocher ce prestigieux titre. Lors d’un duel palpitant contre son compatriote Trân Quyêt Chiên, il a brillamment triomphé en finale du Championnat du monde, tenu à Ankara, en Turquie, le 10 septembre. Avec un score final de 50-34, il a écrit l’histoire en devenant le tout premier joueur vietnamien à remporter cette compétition. Ce qui rend sa performance encore plus remarquable, c’est le fait qu’il n’ait commencé à jouer sérieusement au billard que depuis un peu plus d’un an. – CVN/VNA