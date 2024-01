Hoa Binh (VNA) - La province de Hoa Binh (Nord) a mis en œuvre une série de mesures pour assurer les moyens de subsistance des groupes ethniques minoritaires locaux, améliorant ainsi le niveau de vie local.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses.Selon Dinh Thi Thao, présidente du Comité provincial des affaires des minorités ethniques, Hoa Binh a dépensé environ 23 milliards de dôngs (près de 939.000 dollars) pour soutenir la transition professionnelle de la population locale.Les minorités ethniques et les personnes en situation difficile ont reçu une formation professionnelle pour démarrer un nouvel emploi, contribuant ainsi à augmenter leurs revenus et à sortir durablement de la pauvreté, a-t-elle expliqué.Le taux de pauvreté dans les zones habitées par des groupes ethniques minoritaires a diminué en moyenne de 2,93% par an au cours de la période 2021-2023, et le taux de pauvreté dans les communes en difficulté particulière a diminué en moyenne de 6,39% par an.

Des gens effectuent des procédures pour obtenir un crédit dans la commune de Hang Kia, district de Mai Chau, Hoa Binh. Photo: VNA

Dans les temps à venir, la province continuera à mettre en œuvre des politiques de soutien aux résidents locaux, à améliorer les infrastructures de transport, de santé et d’éducation et à promouvoir le décaissement de capitaux publics pour soutenir le développement socio-économique de la région.Le district de Mai Châu, dont 90% de la population est issue de minorités ethniques, a fait des affaires ethniques une priorité absolue.Le chef du bureau des affaires ethniques du district, Hà Tuân Hai, a déclaré que la localité avait mobilisé des ressources et mis en œuvre des politiques de soutien aux minorités ethniques, telles que la fourniture de logements et l’attribution de terres agricoles, et l’augmentation de l’accès à l’eau potable, de manière complète et opportune.Environ 94 milliards de dôngs ont été alloués à la construction de zones de réinstallation et d’installations d’eau propre ainsi qu’à la transition professionnelle en 2023, a-t-il ajouté. – VNA