Ho Chi Minh-Ville propose l'utilisation de petits bus en fonction des infrastructures urbaines spécifiques. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville vient demander l’approbation du Premier ministre pour l'utilisation de petits bus d'une capacité de 12 à moins de 17 places afin de répondre aux besoins de déplacement selon les caractéristiques de la mégapole du Sud.

Selon le Comité populaire municipal, les passagers ont encore des difficultés dans l’accès au réseau de bus. Il s’agit de l'une des raisons pour lesquelles les gens ne choisissent pas les bus. Par conséquent, le développement de petits bus d'une capacité de 12 à moins de 17 places élargira la couverture de ce service de transport, facilitant l’accès au bus des habitants dans les 500 m.

Entre 2021 et 2022, Ho Chi Minh-Ville prévoit d'ouvrir 20 nouvelles lignes de petits bus le long de la ligne de métro No1 (Bên Thanh – Suôi Tiên), 10 lignes de bus liées à la ligne Bus Rapid Transit (BRT) No 1 reliant l'avenue Vo Van Kiet à la rue Mai Chi Tho et certaines d’autres desservant de nouveaux centres urbains.

Actuellement, Ho Chi Minh-Ville compte 137 lignes de bus avec 2.322 véhicules, dont 767 ont une durée de vie de plus de 10 ans. La ville a acheté 1.444 nouveaux bus pour remplacer les anciens, d'une capacité variant de 17 à 60 places. -VNA