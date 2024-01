Ho Chi Minh-Ville, 26 janvier (VNA) - Hô Chi Minh-Ville prévoit d'illuminer le ciel avec des feux d'artifice sur huit sites à la veille du prochain Nouvel An lunaire, soit une augmentation de deux sites par rapport à l'événement similaire de l'année dernière.

Hô Chi Minh-Ville prévoit d'illuminer le ciel avec des feux d'artifice sur huit sites à la veille du prochain Nouvel An lunaire. Photo : VNA

Bui Xuan Duc, du Département municipal de la Culture et des Sports, a déclaré lors d'une réunion le 25 janvier qu'il y aurait un feu d'artifice à haute altitude sur deux sites : la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem dans la ville de Thu Duc et le temple commémoratif des invqlides de guerre Ben Duoc à Cu Chi et des spectacles à basse altitude sur six sites: le site mémorial Ben Noc dans la ville de Thu Duc, le parc culturel Dam Sen dans l'arrondissement 11, la place Rung Sac dans le district de Can Gio, le site historique de Lang Le Bau Co dans le district de Binh Chanh, le Parc culturel Go Vap dans le district de Go Vap et le site historique de Nga Ba Giong dans le district de Hoc Mon.

Les spectacles dureront 15 minutes du 9 février à minuit jusqu'à 00h15 le 10 février – le premier jour de l'Année du Dragon.

En outre, les soirs du 9 et du 10 février, le département organisera des programmes artistiques dans la ville de Thu Duc, les arrondissements 12, Tan Phu, Binh Tan, les districts de Hoc Mon, Can Gio, Cu Chi, Binh Chanh et Nha Be.

Également pour célébrer la Nouvelle Année, un festival des fleurs aura lieu au parc Tao Dan dans l'arrondissement 1 pendant 10 jours, du 6 au 15 février, avec des spectacles de danse du dragon, des spectacles d'arts martiaux traditionnels, des jeux folkloriques, des numéros de cirque, des spectacles de magie et spectacles quotidiens de musique et de comédie.- VNA