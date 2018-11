Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Hanoï est en mesure d’atteindre tous ses 20 objectifs de développement socio-économique, a déclaré mercredi le secrétaire du Comité municipal du Parti Hoang Trung Hai, ajoutant que certains seront peut-être même dépassés.



Lors de la 16e réunion du Comité municipal du Parti pour Hanoï, Hoang Trung Hai a indiqué que la capitale occupait la première place nationale en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) et que 30 communes supplémentaires avaient répondu aux critères de la Nouvelle ruralité. A ce jour, 324 des 386 communes de la ville ont déjà satisfait à ces critères.



Les conditions de vie des agriculteurs se sont améliorées avec un revenu moyen par habitant estimé à 46 millions de dongs (2.000 dollars) en 2018. Le taux de familles pauvres en milieu rural devra être ramené à 1,6% en 2018, contre 2,57% en 2017.



La gestion publique dans les secteurs des technologies de l'information, des postes et télécommunications, de la presse et l'édition, a été renforcée, tandis que la réforme administrative et l'application des lois se sont améliorées. La défense nationale, la sécurité et l’ordre social ont été assurés, a déclaré Hoang Trung Hai.



Comme l'année 2019 est importante pour atteindre les objectifs fixés pour 2016-2020, Hoang Trung Hai a exhorté le Comité municipal du Parti, les administrations publiques locales, les organisations socio-économiques à continuer d'améliorer le climat des affaires en mettant l'accent sur la planification, les investissements, le foncier, la construction et l'octroi de licences commerciales, de renforcer l'innovation et la restructuration économique, de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.



En 2019, Hanoï s'efforcera d’atteindre une croissance de 7,5% voire plus. Le secteur des services devra croître de 7,1% à 7,3%, celui de l'industrie et de la construction, de 8,5% à 8,7%, et celui de l'agriculture, de 2,5% à 3%. Le fonds d'investissement social total devrait progresser de 10,5% à 11% et les exportations, de 7,5% à 8%. -VNA