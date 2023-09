Un coin de la ville de Hanoï . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La ville de Hanoï fixe une série d'objectifs pour le développement urbain durable, notamment sur la construction de villes intelligentes et de zones urbaines reconnues aux niveaux régional et international.



Cela montre l’aspiration de développer et d'affirmer la position de la capitale dans la mise en œuvre de la Résolution n° 06-NQ/TU du 24 janvier 2022 du Bureau politique sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines du Vietnam d’ici 2030, avec vision à l'horizon 2045.



Les tâches et les mesures ont été mentionnées dans le plan n° 216/KH-UBND publié le 16 mars dernier pour mettre en œuvre le plan d'action du comité municipal du Parti n° 25-CTr/TU sur la réalisation de la résolution du Bureau politique 06-NQ/TU du 24 janvier 2022 sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des villes du Vietnam d’ici 2030, avec vision à l'horizon 2045.



Dans ce plan, Hanoï fixe de nombreux objectifs concrets, notamment l’augmentation du taux d'urbanisation à 60-62% et le ratio des terrains urbains par rapport à la superficie totale du territoire à environ 30% d'ici 2025. Ces chiffres devraient atteindre 65-75% et 33-36% d'ici 2030 respectivement. La capitale devrait achever les plans de zonage de ses districts et zones urbaines satellites d'ici 2025.



Entre 2025 et 2030, la capitale construira deux ou trois nouvelles zones urbaines orientées vers les villes intelligentes, ainsi que trois à cinq zones urbaines qui seront reconnues aux niveaux régional et international.



Tran Ngoc Chinh, président de l’Association vietnamienne de planification du développement urbain, a déclaré que les objectifs de Hanoï correspondent aux orientations de développement urbain de l'ensemble du pays et reflètent également l'ambition de la ville de mettre en œuvre des projets majeurs pour créer des percées en matière de développement socio-économique et se hisser au niveau des capitales des pays développés de la région. -VNA