Cérémonie d'accueil du navire-école des Garde-côtes sud-coréens (KCG) BADARO au port de Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le navire-école des Garde-côtes coréens (KCG) BADARO (3011HAM) est arrivé le 30 octobre au port de Hai Phong, entamant une visite de cinq jours dans la ville portuaire du Nord.



La visite du navire avec à son bord un équipage de 100 membres dirigé par Kim Young Chul, chef du bureau de l'Académie des garde-côtes sud-coréens, renforce les relations d’amitié et de coopération entre les garde-côtes vietnamiens et le KCG. Elle offre aux officiers et soldats des deux parties l'opportunité de partager leurs expériences et d'échanger leurs connaissances pour promouvoir leur coopération et leur compréhension mutuelle.



Pendant leur séjour à Hai Phong, la délégation sud-coréenne a rendu une visite de courtoisie aux responsables du comité populaire municipal et s'est informée du développement socio-économique de la ville ainsi que de la coopération avec la République de Corée.

Actuellement, la République de Corée est en tête parmi les investisseurs étrangers à Hai Phong en termes de volumes de projets et d'investissements directs étrangers (IDE), qui s'élèvent respectivement à 105 projets et 9,97 milliards de dollars. Les deux parties ont également coopéré dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation, ainsi que la science et la technologie.



Lors de la rencontre, Kim Young Chul a souligné que l'académie fournirait une protection et une assistance aux étudiants et soldats de Hai Phong et du Vietnam qui étudient et travaillent en République de Corée. -VNA