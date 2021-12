Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Forum national sur le thème "Gestion des déchets plastiques marins : vers un développement durable des pêches" a été organisé le 23 décembre en vue de mettre en œuvre le Plan d'action sur la gestion des déchets plastiques marins dans le secteur de la pêche pour la période 2020-2030.



Organisé conjointement par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'Organisation internationale de protection de la nature (WWF) et la Direction de la pêche, le forum a été l'occasion pour les parties concernées de discuter des activités visant à soutenir la mise en œuvre du Plan d'action sur la gestion des déchets plastiques marins dans le secteur de la pêche ; des difficultés et défis ; et de proposer le plan de mise en œuvre en 2022.



Le Plan d'action sur la gestion des déchets plastiques marins dans le secteur de la pêche pour la période 2020-2030 mentionne l'objectif commun de réduire des déchets plastiques, de mieux les gérer, d’améliorer la prise de conscience des éleveurs, pêcheurs et entreprises en la matière, a indiqué Tran Dinh Luan, chef de la Direction de la pêche relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Chu The Cuong, chef du programme de surveillance et d’évaluation des déchets plastiques marins au Vietnam dans le cadre de l’UICN, a cité un certain nombre d'activités et de projets réalisés par l’UICN entre 2019 et 2021, notamment MARPLASTICCS - pollution plastique et communautés côtières ; la poursuite du projet de surveillance des déchets plastiques sur les plages et dans les récifs coralliens, la coopération stratégique avec les entreprises, etc.

Les activités de surveillance montrent que les déchets plastiques issus des activités liées à la pêche représentaient en 2020 une part importante, de 48,2%. Alors que la quantité de déchets plastiques diminue, les déchets issus de la pêche augmentent.

Lors du forum, des participants ont également partagé des expériences de projets pilotes, proposé de nouvelles initiatives concernant la gestion et la promotion de la mise en œuvre du Plan d'action sur la gestion des déchets plastiques marins dans le secteur de la pêche pour la période 2020-2030. -VNA