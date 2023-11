HDBank est connue comme la banque qui a mis en œuvre avec succès deux projets de fusions et acquisitions. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La 15e édition du Forum M&A Vietnam 2023 organisé par le journal Dâu Tu (Investment) aura lieu mardi le 28 novembre à Hô Chi Minh-Ville.Selon les prévisions, ce forum attirera la participation de plus de 500 experts et entreprises, qui discuteront des opportunités de fusions et acquisitions et partageront d'excellentes stratégies en la matière.Cette année, ce forum honorera les entreprises dotées de solides stratégies de fusions et acquisitions et les cabinets de conseil les plus remarquables au cours des 15 dernières années, ainsi que l'annonce d'un rapport approfondi sur le marché des fusions et acquisitions au Vietnam au cours de la période 2009-2023.Les participants auront l'occasion de rencontrer et de discuter avec des entreprises de Singapour grâce au programme VBEX Connect Business Matching.Lors de la première conférence Global M&A Partners (GMAP) tenue le 13 novembre à Ho Chi Minh-Ville, des experts ont déclaré que des entreprises des États-Unis et de l'UE acheminaient de nouveaux capitaux vers le Vietnam, et que le marché local des fusions et acquisitions devrait maintenir son attractivité malgré sa taille relativement modeste.Ivan Alver, coprésident du GMAP, a déclaré qu'il estimait que les atouts du Vietnam résidaient dans son environnement politique stable, sa main-d'œuvre abondante et qualifiée et ses coûts de main-d'œuvre compétitifs. En conséquence, les multinationales choisissent ce pays d’Asie du Sud-Est comme destination pour mettre en œuvre leurs stratégies de diversification de la chaîne d’approvisionnement.En plus de la perspective de devenir un centre manufacturier dans la région, le Vietnam promet également d’être un marché de consommation avec une population de classe moyenne croissante. Les investisseurs européens et américains devront investir davantage pour pénétrer ce marché, a estimé cet expert.- VNA