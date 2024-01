Da Nang, 17 janvier (VNA) – Dans un effort conjoint pour relever les défis du développement urbain, les autorités de la ville de Da Nang et les responsablesde la ville japonaise de Yokohama ont organisé le 12e forum de développement urbain dans la ville centrale du Vietnam le 16 janvier.

Leurs discussions ont porté sur une série de sujets, notamment la création de zones éco-industrielles, la gestion des déchets solides, le développement urbain intelligent, la croissance durable et les évaluations locales volontaires.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Le Quang Nam. Photo : VNA

Le vice-président du Comité populaire municipal, Le Quang Nam, a décrit ces discussions comme une base pour étudier et proposer des solutions visant à favoriser le développement urbain intelligent à Da Nang, en aidant à résoudre les problèmes locaux urgents tels que la gestion du trafic, le développement urbain, l'ordre public et la sécurité, l'environnement, l’éducation, la santé et le développement économique. L’objectif ultime est d’améliorer la qualité de vie locale tout en assurant une meilleure protection sociale.

Dans le cadre de l'événement, les autorités municipales ont organisé une visite sur le terrain pour la délégation japonaise afin d'explorer des projets clés, notamment le port de Lien Chieu, un projet de déménagement de gare et une usine de traitement des déchets.

Le forum a également servi de plate-forme pour faciliter les relations d'affaires, favorisant les liens entre l'Association des jeunes entrepreneurs de Da Nang et les entreprises de la ville de Yokohama.

Soulignant les réalisations collaboratives des dernières années, le directeur général de la coopération au développement de la ville de Yokohama, Hashimoto Toru, a déclaré que Da Nang et Yokohama ont déclaré leur engagement en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050. L'accent mis par Da Nang sur le développement vert, durable et la neutralité carbone contribue à vulgariser son image et attirer plus de capitaux à l’avenir.

Yakabe Yoshinori, consul général du Japon à Da Nang, a noté que Da Nang s'était fixé des objectifs de développement économique à long terme dans le but de devenir une plaque tournante régionale du commerce, de la logistique, de la finance, du tourisme, de la haute technologie et des technologies de l'information (TI) toute l’Asie du Sud-Est.

En tant que port et destination touristique réputée, Yokohama est également un élément clé de la plus grande région industrielle du Japon, la zone industrielle de Keihin, de sorte qu'elle abrite de nombreuses entreprises de haute technologie et d'informatique, a-t-il déclaré, ajoutant que le consulat général souhaite voir se développer davantage les liens entre les deux villes et offrir son soutien au mieux de ses possibilités.

Opérant dans le cadre du Mémorandum d'accord de coopération technique pour le développement durable signé par les deux villes, ce forum est un événement récurrent depuis 2013. À ce jour, 11 éditions ont été organisées avec succès dans les deux villes.- VNA