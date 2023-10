Salon des produits économiques et de défense Vietnam - Cambodge 2023. Photo: VNA Salon des produits économiques et de défense Vietnam - Cambodge 2023. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Salon des produits économiques et de défense Vietnam - Cambodge 2023 (VIDEX 2023) s'est terminé le 29 octobre à Phnom Penh, au Cambodge.L'exposition de cinq jours, organisée à l'occasion de la 70e Journée nationale du Cambodge et anniversaire de la fondation de l'Armée royale cambodgienne, a attiré près de 150 entreprises vietnamiennes et cambodgiennes avec plus de 200 stands présentant des machines technologiques, des robots, des drones spécialisés, des machines agricoles, des engrais, du textile, des chaussures, des appareils électroniques et électroménagers, des matériaux de construction...S'adressant à la cérémonie de clôture, le lieutenant-colonel Nguyen Van Hiep, directeur adjoint du Centre d'exposition et de promotion du commerce (CEPC), relevant du ministère vietnamien de la Défense nationale, a déclaré que plus de 50 événements de connexion entre l'offre et la demande commerciale et technologique avaient été organisés, attirant plus de 200 entreprises vietnamiennes et cambodgiennes.Les deux parties ont signé huit accords de coopération, mémorandums d'accord et contrats principaux lors de l'événement. Il convient de noter que le CEPC a signé deux protocoles d'accord avec la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Malaisie et le Centre international de commerce et d'exposition de Malaisie.Les séminaires et les événements de relations commerciales ont eu un impact positif, aidant les entreprises à trouver des partenaires commerciaux et à élargir leurs marchés, a noté le lieutenant-colonel Nguyen Van Hiep.Lors du VIDEX 2023, les activités sociales et politiques ont également reçu le soutien de nombreuses entreprises vietnamiennes telles que la Banque commerciale militaire par actions (MB), le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications Viettel et la société Tan Cang Sai Gon.Le comité d'organisation a présenté 30 paquets de cadeaux aux familles bénéficiaires de la politique d’aide sociale à Phnom Penh et a fait don de 40 ordinateurs et 12 imprimantes à des organisations et unités cambodgiennes.Pour promouvoir les images de la culture et du peuple vietnamiens, un espace présentant les identités culturelles et les produits typiques du Vietnam a été aménagé lors de l'exposition.VIDEX 2023 a contribué à renforcer la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge, et à faciliter les échanges commerciaux entre leurs entreprises.A cette occasion, 50 entreprises et particuliers exceptionnels du Vietnam et du Cambodge ont reçu des certificats de mérite du ministère vietnamien de la Défense. -VNA