L' ambassadeur du Vietnam en Ethiopie , Nguyen Nam Tien, présente ses lettres de créance du président Vo Van Thuong au président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Ethiopie, Nguyen Nam Tien, a présenté ses lettres de créance du président Vo Van Thuong, le nommant représentant du Vietnam auprès de l'Union africaine (UA), au président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Cela marque l'établissement officiel des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'UA.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue le 15 décembre, l'ambassadeur Nguyen Nam Tien a exprimé le souhait du Vietnam de renforcer la coopération avec l'UA dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de l'économie, du commerce et des investissements, de la coopération au développement, de la culture et de la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies (ONU) en Afrique.

Il a souligné la volonté du Vietnam de contribuer plus directement et de manière proactive aux efforts communs de l'UA pour une "Afrique intégrée, prospère et pacifique", dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale.

L'ambassadeur Nguyen Nam Tien s'est engagé à faire tout son possible pour porter la coopération entre le Vietnam et l'UA à de nouvelles hauteurs. Il a également partagé les dernières réalisations du Vietnam, qui a établi des relations diplomatiques avec 189 des 193 membres de l'ONU et des relations commerciales avec plus de 230 économies. Le Vietnam est actuellement la 4e économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la 37e économie mondiale.

L'agriculture vietnamienne, en tant que moteur de l'économie, contribue à garantir la sécurité alimentaire nationale, à créer des emplois pour des millions de travailleurs, à contribuer grandement à l'éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à assurer le bien-être. En Afrique, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 54 des 55 pays et établira bientôt des relations diplomatiques avec le Malawi.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a souhaité à l'ambassadeur Nguyen Nam Tien un mandat réussi en tant que représentant du Vietnam auprès de l'UA. Il a apprécié les réalisations du Vietnam dans le processus de construction et de développement du pays, soulignant le rôle important du Vietnam dans l'ASEAN.

Mahamat s'est déclaré convaincu que dans un proche avenir, le Vietnam apportera une contribution encore plus importante à l'Agenda 2063 pour la paix et la sécurité en Afrique, contribuant ainsi au renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'Afrique dans tous les domaines. -VNA