Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 5e Dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs se tiendra le 30 décembre à Hanoï, en lien avec les 63 villes et provinces du pays, a annoncé jeudi le Comité central de l'Association des agriculteurs du Vietnam.

Placé sous le thème "Les agriculteurs sont au cœur du développement agricole, de l'économie rurale et de l'édification d'une nouvelle ruralité verte et durable", le dialogue réunira des représentants des villes et provinces, des responsables des départements, secteurs et localités, ainsi que les membres permanents des associations d'agriculteurs des villes et provinces, entre autres.

L'événement verra notamment la participation d'agriculteurs vietnamiens exemplaires, de coopératives modèles, d'experts et d'entreprises du secteur agricole et rural.

Le Dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs vietnamiens s'est déjà tenu à quatre reprises, à Hai Duong en 2018, à Can Tho en 2019, à Dak Lak en 2019 et à Son La en 2022. -VNA