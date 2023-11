Siège du ministère des Affaires étrangères. Photo: chinhphu.vn

Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondu le 9 novembre aux questions de journalistes sur la réaction du Vietnam au rapport du Département du Trésor américain sur les politiques macroéconomiques et de change des grands partenaires commerciaux des États-Unis.



Lors de la conférence de presse périodique de son ministère organisée jeudi, Pham Thu Hang a rappelé que la Banque d'État avait présenté des informations officielles sur cette question. Elle a ajouté que le rapport du Département du Trésor américain du 7 novembre avait placé six économies, dont le Vietnam, sur une «liste de surveillance», et que ce rapport affirmait que le Vietnam ne manipulait pas sa monnaie et faisait des commentaires positifs sur les résultats de la gestion des politiques monétaire et de change du Vietnam.



Selon Pham Thu Hang, dans les temps à venir, dans l'esprit de la Déclaration commune sur l'élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement, le Vietnam continuera à maintenir une coopération étroite et une communication régulière et efficace avec les États-Unis, afin de partager des informations, accroître la compréhension et éliminer les obstacles restants dans les relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines économique et commercial, contribuant ainsi à développer les relations économiques bilatérales dans l’intérêt des deux parties.-VNA