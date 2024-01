Phùng Quang Hôi, le chef de la commission de communication et d’éducation du comité provincial du Parti. Photo: TTXVN

Hanoï (VNA) - La résolution numéro 23 du Bureau politique du Parti communiste vietnamien relative au développement des arts et des lettres dans la nouvelle conjoncture aura fortement contribué à donner à la société vietnamienne de solides assises culturelles. C’est en tout cas ce qui ressort des différentes conférences qui ont été organisées au niveau des collectivités locales pour faire le point de la mise en application de cette résolution, qui a été promulguée il y a 15 ans.



Avec sa résolution numéro 23, le Parti communiste vietnamien a adopté une nouvelle approche en matière de développement des arts et des lettres, un secteur important pour le pays.



L’importance des arts et des lettres

«Les arts et les lettres sont des domaines importants, qui correspondent à un besoin essentiel de l’homme, lequel aspire au vrai et au beau. Ils contribuent à établir les fondements spirituels de la société vietnamienne», est-il écrit dans la résolution.

Les arts et les lettres ont naturellement vocation à accompagner le pays tout entier dans son processus d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale. Si le Vietnam a bien évidemment une forte tradition artistique et littéraire à faire valoir, il peut aussi enrichir ce patrimoine en regardant à l’extérieur et en s’appropriant les valeurs humanistes et progressistes qui font les belles heures de l’Humanité.

Force est de constater qu’au cours de ces 15 dernières années, les arts et les lettres auront contribué à insufler aux Vietnamiens un nouvel élan humaniste et patriotique…

Un bilan impressionnant…

Suite à la promulgation de la résolution numéro 23, les dépenses consacrées au développement des arts et des lettres ont fortement augmenté. De nombreux projets artistiques et littéraires ont été mis en œuvre.

Dans la province de Hòa Bình, 1000 œuvres littéraires - poèmes, romans, nouvelles… - ont ainsi été créées, et 800 photos ou peintures ont été présentées au public. À ce jour, l’association des arts et des lettres de Hoa Binh compte 230 écrivains et artistes. La province recense d’ailleurs près de 1.500 troupes artistiques, grâce auxquelles de nombreuses festivités liées aux minorités ethniques ont été restaurées, préservées et valorisées.

Même chose dans la province de Dông Nai (Sud) où les écrivains et les artistes bénéficient d’un fort soutien du pouvoir public. Des dizaines de milliers d'œuvres littéraires et artistiques ont été publiées ou mises en scène. Quant aux clubs de Don ca tai tu, de poésie, de chants populaires, de beaux-arts et de photographie, ils tournent à plein régime…

À Lang Son, le développement de la culture, des arts et des lettres a été introduit dans les plans d'action et de développement de la province. Pour Phùng Quang Hôi, le chef de la commission de communication et d’éducation du comité provincial du Parti, rien n’est plus important…

«C’est une résolution vraiment très importante, qui témoigne d’une véritable évolution dans les méthodes de direction et de gestion du Parti et de l'État à l’égard des arts et des lettres. Ici, à Lang Son, la résolution a été expliquée aux écrivains et aux artistes auxquels elle sert de référence absolue», nous explique-t-il.

Une conférence nationale sera organisée prochainement par la Commission centrale de communication et d’éducation pour faire le bilan des 15 premières années de mise en œuvre de cette résolution. De nouvelles mesures seront avancées pour faire rayonner la littérature et l’art vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. - VOV/VNA