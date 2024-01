L'arbitre Le Thi Ly (droite) et l'arbitre assistante Ha Thi Phuong. Photo: VFF

Hanoï (VNA) - La Fédération internationale des Associations de Football (FIFA) a désigné l'arbitre Le Thi Ly et l'arbitre assistante Ha Thi Phuong pour officier au troisième tour des qualifications des Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé le 15 janvier la Fédération vietnamienne de football (VFF).Les deux arbitres vietnamiennes seront en charge du match entre l’équipe féminine de football de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et celle du Japon, qui aura lieu le 24 février dans la capitale nord-coréenne Pyongyang.Il s'agira d'un match entre deux des équipes les plus puissantes d'Asie. L'équipe féminine de football du Japon fait également partie des équipes féminines les plus fortes au monde. Par conséquent, le fait que l'arbitre Le Thi Ly ait reçu la confiance de la FIFA pour être l'arbitre principale de ce match est un honneur et une affirmation progressive de la capacité des arbitres vietnamiens dans la région.L'arbitre Le Thi Ly est l'un des trois arbitres de la FIFA au Vietnam, également une arbitre senior de la Confédération asiatique de football (AFC). -VNA