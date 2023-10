Dans l’usine de Tazmo Vietnam – une entreprise à capital 100% japonais, spécialisée dans l'assemblage d'équipements industriels. Photo : VNA

Can Tho (VNA) – La filiale de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) à Can Tho a organisé, le 10 octobre, une rencontre entre des entreprises japonaises et vietnamiennes, dans le but de leur permettre de sonder des opportunités d’affaires.



Lors de l'événement, le directeur de la filiale de la VCCI à Can Tho, Nguyen Phuong Lam, a déclaré que le delta du Mékong était une région de production agricole majeure et qu'il existait une énorme demande en infrastructures de transport et de logistique. Pour l’heure, le gouvernement y investit beaucoup dans la construction d’autoroutes, de ports maritimes et d'infrastructures logistiques au service de la production.



Le Japon est le troisième investisseur étranger au Vietnam et le deuxième dans le delta du Mékong, juste après Singapour. Ces dernières années, notamment après la pandémie de COVID-19, les investisseurs japonais sont de plus en plus nombreux dans le delta.



Lors de la rencontre, les entreprises japonaises participantes ont informé des domaines dans lesquels elles souhaitent investir dans le delta du Mékong, tandis que les autorités locales ont présenté leurs projets potentiels appelant à des investissements.



Yasuhisa Fukuda, président du groupe Senko, a déclaré que le groupe souhaitait construire dans le sud du Vietnam un centre logistique avec des entrepôts au service des exportations de produits agricoles et aquatiques. En réponse, un représentant du groupe Dong Tam a déclaré que son groupe espérait collaborer avec le groupe Senko dans la recherche de solutions pour optimiser la logistique. -VNA