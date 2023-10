Des écoliers vietnamiens remportent pour la première fois le Concours mondial de robots FGC 2023. Photo: qdnd.vn Hanoï (VNA) - Une équipe de 9 écoliers vietnamiens a brillamment remporté la toute première médaille d'or au FIRST Global Challenge - FGC 2023 , et l'équipe vietnamienne a également remporté le prix des médias sociaux du concours.

Les membres de l'équipe ont été sélectionnés dans le cadre du concours Vietnam Robotics Challenge 2023, qui a attiré des étudiants de plus de 66 écoles à travers le pays.

L'équipe de 9 écoliers vietnamiens a brillamment remporté la toute première médaille d'or au FIRST Global Challenge - FGC 2023. Photo: qdnd.vn M. Do Hoang Son, membre de l'Alliance vietnamienne STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), a déclaré que la victoire des étudiants vietnamiens n'a pas été facile car ce tournoi réunissait 191 pays participant. Il s’agit à ce jour de la plus grande réussite du Vietnam dans le domaine des STEM. Ce résultat contribuera à améliorer l’enseignement STEM au Vietnam.

FIRST Global Challenge – Concours basé sur des prix FIRST – est le plus grand concours de robots au monde destiné aux lycéens. C’est une compétition internationale de robotique de style olympique organisée chaque année dans un pays différent. Chaque pays participant envoie une équipe pour créer et programmer un robot pour concourir. Les équipes travaillent ensemble pour relever des défis dans un jeu qui explore l'un des plus grands défis auxquels notre planète est confrontée.

Le concours FIRST Global Challenge 2023 s'est tenu du 7 au 10 octobre à Singapour avec la participation de 191 pays et territoires dans le monde entier, ayant pour thème « Horizons de l'hydrogène » - un sujet mondial d'actualité qui intéresse de nombreuses personnes. -VNA