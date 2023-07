Le livre « Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới » (Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période), montre la pensée cohérente et transparente du leader du Parti sur la conduite et la direction des lignes et des stratégies de défense de la Patrie.