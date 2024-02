Da Lat est la destination touristique la plus populaire pour les vacances du Têt 2024 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les données de Booking.com montrent que la ville de Da Lat est la destination la plus recherchée par les Vietnamiens pour les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, devant les villes balnéaires de Nha Trang et Da Nang.La ville balnéaire de Nha Trang (province de Khanh Hoa, Centre) arrive à la 2e place, suivie des villes de Da Nang, Vung Tau et de l'île de Phu Quoc. Les autres destinations figurant dans le Top 10 sont Ho Chi Minh-Ville, Mui Ne, Hanoï, Sa Pa et Hoi An.La liste est basée sur le nombre de recherches et de réservations sur Booking.com pour la période du 8 au 14 février. L’Année du Dragon commencera le 10 février, mais le congé du Têt de sept jours débutera le 8 février.Da Lat est située dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), à près de 200 km de Ho Chi Minh-Ville. Ville romantique par excellence, elle est réputée pour ses chutes d’eau, ses lacs, ses vallées de fleurs, ses vertes prairies et ses pinèdes.Les climatologues l’appellent « la ville de l’éternel printemps » car la température moyenne en hiver ne descend jamais au-dessous de 5ºC, et en été, ne dépasse pas les 30°C. Grâce à son climat doux et clément, Da Lat demeure pendant toute l’année un jardin de fleurs aux mille couleurs et parfums. -VNA