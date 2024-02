La sélection nationale féminine U20. Photo: vff.org.vn



Hanoï (VNA) – La sélection nationale U20, composée de 25 joueuses, est partie le 21 février pour l'Ouzbékistan pour la phase finale de la Coupe d'Asie de football féminin des moins de 20 ans (U20) 2024.



Ce départ précoce permettra à la sélection vietnamienne d'avoir plus de temps pour s'adapter aux conditions météorologiques à Tachkent.



La phase finale de la Coupe d'Asie de football féminin U20 2024 réunit huit équipes, à savoir l'Ouzbékistan - pays hôte, le Japon - champion en titre, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), la République de Corée, l’Australie, le Vietnam, la Chine et Taïwan (Chine).



En incluant 2024, le Vietnam a été qualifié à six reprises pour le tour final de cet événement sportif, les cinq fois précédentes étant en 2004, 2009, 2011, 2017 et 2019. Sa meilleure réalisation était la qualification pour les quarts de finale en 2004 en Chine.



La phase finale de la Coupe d'Asie de football féminin U20 2024 se tiendra du 3 au 16 mars en Ouzbékistan. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA 2024. -VNA