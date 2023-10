L'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang préside une réunion du gouvernement le 3 février 2023, à Pékin. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - À la nouvelle du décès de Li Keqiang, ancien membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois des 17e, 18e et 19e mandats et ancien Premier ministre chinois, les dirigeants vietnamiens ont transmis le 30 octobre leurs condoléances à leurs homologues chinois et à la famille de Li Keqiang.



Plus précisément, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont envoyé leurs condoléances au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre chinois Li Qiang, au président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine Zhao Leji, ainsi qu'à la famille de Li Keqiang.



Dans les messages de condoléances, les dirigeants vietnamiens ont souligné que Li Keqiang était un dirigeant exceptionnel du Parti et de l'État chinois, qui avait apporté des contributions importantes à la réalisation réussie de l'objectif du premier centenaire du Parti communiste chinois, à savoir la construction globale d'une société modérément prospère.

Li Keqiang a apporté d'importantes contributions au développement de l'amitié et de la coopération Vietnam-Chine, notamment en promouvant le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays dans la nouvelle ère.

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam apprécient toujours les contributions de Li Keqiang aux relations entre les deux Partis et les deux pays.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également adressé un message de condoléances au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. -VNA