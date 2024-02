Hanoï (VNA) - Le 31 janvier, les Gardes côtières vietnamienne et chinoise ont tenu une réunion virtuelle sur la prévention et la lutte contre la criminalité dans la zone maritime du golfe du Bac Bo (Tonkin).L’événement a été coprésidé par le colonel Luong Dinh Hung, directeur du Département des affaires professionnelles et du droit du Commandement de la Garde côtière vietnamienne, et le colonel Ding Wen Gang, directeur du département d'application de la loi de la branche Nanhai de la Garde côtière chinoise.Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté de la situation de la criminalité dans la zone frontalière maritime entre le Vietnam et la Chine, ainsi que des orientations de coordination pour lutter contre la criminalité et les violations de la loi en mer.En 2004, le Vietnam et la Chine ont ratifié un accord concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bac Bo. Depuis lors, cet accord a été pleinement mis en œuvre, contribuant ainsi à consolider les relations de voisinage amical traditionnel entre les deux pays et à maintenir la stabilité et le développement de la zone maritime du golfe du Bac Bo.Lors de la réunion, les deux parties ont convenu d'organiser une patrouille conjointe à chaque trimestre 2024 dans les eaux limitrophes du point 1 au point 9 de la ligne délimitant le golfe du Bac Bo, afin de prévenir et de lutter contre la criminalité et les violations en mer.De plus, les deux parties ont décidé de renforcer le partage d'informations sur la criminalité et les violations détectées dans la région du golfe du Bac Bo par chaque pays, en mettant l'accent sur les activités de contrebande, de drogue et d’immigration illégale.En fonction de la situation des violations criminelles, les deux parties feront rapport aux autorités compétentes de chaque pays afin d'organiser un exercice conjoint sur la prévention et la lutte contre la criminalité dans la zone maritime Quang Ninh (Vietnam) - Fangchenggang (Chine) en 2024. -VNA