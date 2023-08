Hanoi (VNA) – Un double concert célébrera les 25 et 26 août le 30e anniversaire du Théâtre de Hô Chi Minh-Ville, avec au menu cinq concertos célèbres, a annoncé l’Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO).

Le violoniste Bui Công Duy en pleine action sur la scène. Photo: VNA



Le violoniste Bui Công Duy et les artistes invités - le violoniste international Chuong Vu, la violoncelliste américano-taïwanaise Grace Ho, le pianiste Max Levinson, l’altiste taïwanaise Yi-Wen Chao et le violoncelliste Phan Dô Phuc – interpréteront les œuvres sous la baguette du célèbre chef d’orchestre japonais Honna Tetsuji.Le programme du 25 août s’ouvrira par le concerto Grosso pour violon, piano, percussions et cordes du musicien Nguyên Manh Duy Linh, joué par le violoniste Bui Công Duy et les artistes Ju Sun Young (piano) et Chuong Ngoc Hong Minh (instrument à cordes).Il se pousuivra avec le Double Concerto for violin and viola en mi minor, du compositeur allemand Max Bruch interprété par deux artistes Bui Công Duy et Yi-Wen Chao, et se clôtura avec le Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre en la mineur du compositeur allemand Johannes Brahms.Le programme du 26 août débutera avec le concerto "le Vietnam aux quatre saisons" de Dang Hông Anh, joué par les artistes Bui Công Duy et Chuong Vu et l’orchestre de l’Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville. Il se terminera avec un concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre du compositeur allemand Ludwig van Beethoven. – VNA