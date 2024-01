Susan Burns, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, prend la parole. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) en collaboration avec le consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville et Becamex IDC Corporation, a organisé le 18 janvier à Binh Duong un colloque ayant pour thème: "Coopération Vietnam-États-Unis vers Net Zero, économie d'énergie et réduction des émissions pour une industrie durable".

Lors du colloque, les participants ont déclaré que la transformation numérique et Net Zero étaient deux tendances mondiales. Par conséquent, ce colloque a ouvert une planification stratégique aidant les entreprises à voir clairement les tendances pour transformer la gestion et mettre en œuvre des solutions vers une production verte.

Dans un avenir immédiat, Binh Duong vise à créer des parcs industriels scientifiques et technologiques pour servir les domaines de l'intelligence artificielle et des produits semi-conducteurs, ainsi que transforme progressivement des parcs industriels traditionnels en en parcs industriels verts.

Selon Susan Burns, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, le changement climatique est un défis pour le monde, y compris le Vietnam. Ce pays est devenu un centre de production industrielle de la région. Face à la nécessité d'une transformation verte, les entreprises doivent pratiquer une production verte et participer à la conversion d'énergie propre pour répondre aux besoins de production.

En tant que centre manufacturier majeur du Vietnam, Binh Duong s'engage à participer largement au processus visant à ramener les émissions nettes à zéro, afin d'édifier un avenir durable pour le Vietnam en particulier et pour le monde en général", a souligné Mai Hung Dung, vice-président du Comité populaire provincial. -VNA