L'ambassade du Vietnam au Japon a organisé le 6 novembre, le tournoi d'amitié de golf « Friendship golf 2023 » à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

L'année 2023 marque le 20e anniversaire de l'inscription du " Nha Nhac" (la musique de la cour royale de Huê) par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel et oral de l'humanité. Au cours de cette période, les autorités de la province de Thua Thiên - Huê (Centre) ainsi que ceux qui travaillent dans le domaine de la culture, en particulier les artistes, musiciens de la musique de cour de Huê, se sont efforcés sans relâche de préserver et de promouvoir ce patrimoine.

50 entraîneurs et athlètes handicapés au Vietnam participent du 6 au 10 novembre à un cours de natation dans le cadre d’un programme du Département d'État américain

La Fédération vietnamienne de danse du lion et du dragon, en collaboration avec la Fédération de Vovinam-Viet Vo Dao en France, a organisé le 4 novembre un spectacle présentant des danses spectaculaires du lion et du dragon et des arts martiaux traditionnels à Paris.