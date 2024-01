Un spectacle en l'honneur du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse ont présidé le 23 janvier à l’Opéra de Hanoï un banquet en l’honneur du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse, en visite d'État au Vietnam.

S'exprimant lors du banquet, Vo Van Thuong a souligné que le fondement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Allemagne était née dans les années 50 du siècle dernier. Ces relations ont toujours été consolidées, renforcées et développées par de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Depuis l'établissement du partenariat stratégique en 2011, les relations Vietnam-Allemagne ont régulièrement progressé, obtenant de nombreux résultats importants et s’étaient de plus en plus développées dans tous les domaines.



Le président vietnamien a estimé que la communauté de près de 200 000 Vietnamiens vivant en Allemagne et les dizaines de milliers de Vietnamiens ayant étudié et travaillé en Allemagne et connaissant l'allemand constituaient une force importante pour promouvoir davantage l'amitié et la compréhension entre les deux pays.

Dans les années à venir, le Vietnam espère continuer à promouvoir une coopération efficace avec l'Allemagne dans les domaines traditionnels et à élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que la transition énergétique, la croissance verte, l'économie circulaire, l’emploi... ; s’unir les forces communes pour participer activement à la résolution des défis régionaux et mondiaux.

Le président Vo Van Thuong (2e à droite) et son épouse (1er à gauche) président un banquet en l’honneur du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse. Photo : VNA



Prenant la parole, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré que c'était la troisième fois qu'il se rendait au Vietnam (auparavant en 2008 et 2016) et que chaque fois, c'était comme la première fois. Par rapport à il y a huit ans, le Vietnam est en constante évolution, son économie est en croissance constante et tout le monde regarde vers l’avenir.

Il a estimé qu'au rythme actuel de développement, dans les huit prochaines années, il y aura au Vietnam des voitures électriques autonomes contrôlées par l'intelligence artificielle.



Ce qui relie les Allemands et les Vietnamiens est le passé commun des deux pays. C'est là le fondement de la diversité et de la profondeur de l'amitié Vietnam-Allemagne, a-t-il affirmé.

Partageant le même avis que le président Vo Van Thuong, le président allemand a souligné que le fondement très important des relations entre les deux pays était les relations étroites entre les deux peuples, avec notamment 200 000 Vietnamiens vivant et travaillant en Allemagne et de nombreux Vietnamiens vivent et travaillent en Allemagne, sans compter des personnes parlant allemand. C’est le facteur qui constitue le fondement de la coopération politique, économique et culturelle entre l’Allemagne et le Vietnam.



Après le banquet, le président Vo Van Thuonfg et son épouse ont invité le président Frank-Walter Steinmeier, son épouse et les délégations de haut rang des deux pays à profiter d'un spectacle présenté par l'Académie nationale de musique du Vietnam. - VNA