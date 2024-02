Dotés d’une nature époustouflante et d’une grande diversité culturelle, les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam émergent comme une destination touristique très prisée. Ainsi, le tourisme devient un véritable levier de croissance économique et de promotion de l’identité des communautés minoritaires.

Dans les derniers jours de l’année lunaire, les Tày du village montagneux de Thu Lu, commune de Giap Dat, district de Dà Bac, province de Hoa Binh, sont occupés à préparer des offrandes pour le culte de leurs ancêtres, faire le bilan d’une année de travail et célébrer le Nouvel An lunaire, en priant pour une nouvelle année prospère et épanouissante.