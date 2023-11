Ba Ria – Vung Tau cible les projets d’IDE de haute qualité

Ba Ria – Vung Tau, 22 novembre (VNA) – Étant donné que les investissements directs étrangers (IDE) ont un rôle important dans le développement économique de la province méridionale de Ba Ria – Vung Tau, cette localité a prêté toute l'attention voulue pour attirer des investisseurs de haut niveau dans des projets de qualité afin de créer une percée pour l'industrie locale, qui se développe dans le sens de la modernisation et de la durabilité.Selon le service provincial du Plan et de l'Investissement, les investisseurs étrangers ont jusqu'à présent injecté dans la province plus de 31,4 milliards de dollars dans 457 projets d'IDE . Depuis le début de cette année, Ba Ria – Vung Tau a dénombré plus de 751 millions de dollars dans 20 projets nouvellement enregistrés, soit 2,78 fois plus que l'année précédente, et 503 millions de dollars ont été ajoutés à 25 projets existants, soit une augmentation de 15,3 % en rythme annuel.À ce jour, plus de 30 pays et territoires ont investi dans la province, notamment les États-Unis, le Canada, la Thaïlande, la République de Corée, le Royaume-Uni et la France.En particulier, la province a attiré plusieurs projets de grande envergure avec un capital d'investissement de plus d'un milliard de dollars, tels que le complexe pétrochimique de Long Son de 5 milliards de dollars investi par le groupe thaïlandais Siam Cement, ainsi qu'une usine de polypropylène (PP) et l'usine de gaz de pétrole liquéfié Caverne de stockage de GPL de 1,3 milliard de dollars, du groupe sud-coréen Hyosung.Selon le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Tho, la province se concentrera dans les années à venir sur l'appel à investissement dans des projets à grande échelle à faible intensité de main-d'œuvre, dotés de technologies avancées et à produits à haute valeur ajoutée.En outre, elle a encouragé les entreprises IDE à renouveler leurs chaînes de production et leurs technologies pour améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits tout en économisant de l'énergie, a-t-il déclaré.Nguyen Van Tho a déclaré qu'il avait ordonné aux services et secteurs compétents de fournir aux investisseurs dans les domaines prioritaires un soutien en matière d'infrastructures industrielles et d'aider d'autres entreprises à éliminer les goulots d'étranglement financiers afin qu'elles puissent développer leurs activités et leur production.Alors que la province s'efforce d'attirer au moins 15 milliards de dollars de capitaux d’IDE d'ici 2025, elle a investi dans un système de transport moderne en plus de développer ses infrastructures industrielles. - VNA