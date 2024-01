Le président Vo Van Thuong (2e à droite) et de son épouse et le président de l'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et son épouse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong s’est entretenu ce mardi 23 janvier à Hanoï avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, en visite d’Etat au Vietnam.

Vo Van Thuong et Frank-Walter Steinmeier ont discuté des principales orientations et mesures visant à approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au fort développement des relations Vietnam-Allemagne au cours des cinq dernières décennies, en particulier depuis l’établissement d’un partenariat stratégique. L'Allemagne était partenaire économique de premier rang du Vietnam en Europe et le Vietnam est actuellement l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Allemagne en Asie du Sud-Est. Le commerce bilatéral a atteint 12 milliards de dollars en 2023, soit le triple au cours des 10 dernières années. L’Allemagne est le quatrième investisseur du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).

Les deux parties sont convenues de renforcer davantage la confiance politique à travers de l’échange de délégations, des contacts à tous les niveaux ; de déployer efficacement des mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Dialogue stratégique, le Comité mixte de coopération économique, la Consultation gouvernementale sur la coopération au développement et le Dialogue sur l'État de droit ; coordonner pour mettre en œuvre efficacement le Plan d'action stratégique Vietnam-Allemagne pour la période 2023-2025.

Ils se sont réjouis de l’efficacité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'éducation et de la formation, avec notamment celle de l'Université Vietnam-Allemagne, un projet symbolique des relations bilatérale.

Dans le domaine économique, les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), créant des conditions favorables pour que les produits forts de chaque pays accèdent ensemble à leurs marchés respectifs.

Le président allemand a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable et souhaitait promouvoir la coopération économique avec le Vietnam, notamment en matière d'investissement. Le président vietnamien a demandé à l'Allemagne d'achever bientôt les procédures de ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) et a exhorté la Commission européenne (CE) à supprimer bientôt le carton jaune INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) imposé pour les produits aquatiques du Vietnam.

Vo Van Thuong a proposé que l'Allemagne continue à fournir une aide publique au développement au Vietnam dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la formation professionnelle.

L'entretien entre le président Vo Van Thuong et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Photo : VNA



Concernant la réponse au changement climatique, Frank-Walter Steinmeier a affirmé que l'Allemagne était prête à soutenir le Vietnam en matière de technologies, d’experts et de financements dans la mise en œuvre du cadre JETP (Partenariat pour une transition énergétique juste) pour contribuer à la mise en œuvre des engagements de réduction des émissions zéro d'ici 2050 que le Vietnam a proposés lors de la conférence COP26.

Les deux présidents se sont accordés pour renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, des sciences et des technologie, de la justice et de l'agriculture ; promouvoir les activités d'échange culturel pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Vietnam-Allemagne en 2025.

Vo Van Thuong a souhaité que l'Allemagne continue à prendre soin et à créer les conditions optimales permettant à la communauté vietnamienne en Allemagne de vivre de manière stable. Frank-Walter Steinmeier a affirmé que la communauté de 200 000 Vietnamiens en Allemagne s'est intégrée avec succès et apportaient une contribution positive à la société allemande.



Sur la scène internationale, les deux dirigeants ont convenu de se coordonner et de se soutenir dans les forums régionaux et multilatéraux tels que les cadres de coopération ASEAN-Allemagne, ASEAN-UE et des Nations Unies.

Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime et le règlement des différends par des mesures pacifiques et appropriées, dans le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ils ont soutenu le processus de négociation substantiel et efficace du Code de conduite en Mer Orientale entre l'ASEAN et la Chine.

Après leur entretien, Vo Van Thuong et Frank-Walter Steinmeier ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord de coopération sur les travailleurs migrants entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le ministère allemand du Travail et des Affaires sociales. - VNA