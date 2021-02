Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé le «Programme de transformation numérique des bibliothèques à 2025, orientations pour 2030». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé le «Programme de transformation numérique des bibliothèques à 2025, orientations pour 2030».

L’objectif global est d’appliquer fortement et intégralement les technologies de l’information, en particulier les technologies numériques, afin d’améliorer la performance des bibliothèques et de former un réseau de bibliothèques moderne.

D'ici 2025, 100% des bibliothèques publiques importantes, notamment la Bibliothèque nationale du Vietnam, les bibliothèques publiques des villes et provinces du ressort central, seront équipées d’infrastructures numériques et développeront des données numériques. Elles auront également des sites Web qui fourniront des services en ligne.

En outre, 70% des anciens documents rares et des collections de documents ayant des valeurs historiques, culturelles et scientifiques particulières, qui sont collectés et gérés par les bibliothèques importantes, seront numérisés. -VNA