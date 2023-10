Le delta du Mékong est une région agricole clé du pays. Photo : nongnghiep.vn nongnghiep.vn

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le delta du Mékong dispose toujours d’importants potentiels en matière de services agricoles qui doivent être exploités par des investisseurs.C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam, lors d’une conférence sur la promotion de l’investissement dans l'agriculture et le développement rural dans le delta du Mékong, le 30 octobre à Can Tho.Investir dans les services agricoles, tels que les pesticides et l’alimentation animale, aide à réduire les coûts de la chaîne de production et d'élevage, a indiqué le vice-ministre Tran Thanh Nam lors de cet événement organisé par son ministère.Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural encourage les investissements dans le domaine des sous-produits agricoles. Les sous-produits du pangasius, des crevettes, du riz et des fruits peuvent tous être récupérés, selon ce vice-ministre.Le ministère appelle également les entreprises à investir dans la logistique agricole. En effet, ce ministère prépare à soumettre au Premier ministre un projet sur le développement d’un système logistique pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens pour 2030, vision à l'horizon 2050. Ce projet vise à développer trois grands centres logistiques au service des matières premières, de la transformation et des exportations de produits agricoles.Un centre de connexion, de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles dans le delta du Mékong, sera construit à Can Tho. Ce centre contribuera à attirer des projets d'investissement dans la transformation industrielle de produits agricoles de la région, ainsi que dans les hautes technologies. Il facilitera notamment la préservation et la transformation des produits agricoles clés de la région...Lors de la conférence, les participants se sont intéressés aux mécanismes et politiques préférentiels pour les investissements dans l'agriculture et le développement rural au delta du Mékong.Le delta du Mékong est une région agricole clé du pays. Il représente plus de 33% du PIB agricole national. Il occupe également la première place nationale en termes de production de riz (56% de la production nationale), de fruits (60%) et de pangasius (98%). En matière d’exportations, la région représente 95% du volume de riz et 60% des produits aquatiques exportés du pays.-VNA