Hanoï, 25 février (VNA) - Le 23 février, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique a rendu publique la décision de poursuite en justice, le mandat d'arrêt pour la détention provisoire, et le mandat de perquisition à l'encontre de M. Nguyen Bac Son, ancien ministre de l’Information et de la Communication (MIC), et Truong Minh Tuan, chef adjoint de la Commission de propagande et d’éducation du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ancien ministre du MIC.

M. Nguyen Bac Son (à gauche) et M. Truong Minh Tuan (à droite). Photo: ministère de la Sécurité publique

Ces deux personnes sont poursuivies pour "Violation des règles sur la gestion et l’utilisation des fonds d’investissement public entrainant de graves des conséquences" énoncée dans la clause 3, article 220 du Code pénal de 2015, dans le cadre d’une enquête élargie relative à une affaire pénale survenue au sein de la Compagnie générale des télécommunications MobiFone du MIC et des organes concernés, conformément à une décision du 10 juillet 2018 de la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique.

Auparavant, M. Nguyen Bac Son avait été sanctionné par la suppression du statut d'ancien ministre du MIC pour la période 2011-2016. Le 6 octobre, le CC du PCV du XIIe exercice avait également pris des mesures disciplinaires à l'encontre de M. Nguyen Bac Son en le démettant de ses fonctions de membre du CC du PCV (11e exercice) et secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du MIC (mandat 2011-2016).

Le Bureau politique du CC du PCV, réuni le 12 juillet 2018, a étudié les propositions présentées par la Commission de contrôle du CC du PCV concernant l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre de MM. Nguyen Bac Son et Truong Minh Tuan, et des unités et personnes impliquées dans les violations durant le processus de la mise en œuvre du projet d’acquisition par l’opérateur MobiFone de 95% des actions de la Compagnie par actions Audio Visual Global (AVG).

Selon la conclusion du Politburo, M. Nguyen Bac Son doit assumer la responsabilité principale des violations commises par le comité chargé des affaires du Parti du mandat 2011-2016. Les violations de M. Nguyen Bac Son et d’autres personnes concernées sont très graves, entraînant une grande perte d’actifs de l’Etat, gravement affectant les activités et le processus de privatisation de la compagnie générale MobiFone, ainsi que le prestige de l’organisation du Parti et du MIC, et causant des frustrations dans la société.

De son côté, M. Truong Minh Tuan avait été démis de son poste de ministre du MIC. Auparavant, le 22 juillet 2018, le Bureau Politique a décidé de donner un avertissement et de libérer Truong Minh Tuan de sa fonction de secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du MIC pour le mandat 2016-2021, en raison de ses violations dans la direction et la mise en œuvre du projet d’acquisition par l’opérateur MobiFone de 95% des actions de l’AVG.

Le 18 juillet 2018, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé une décision sur l’application de sanctions disciplinaires sous forme d’un avertissement à l’encontre de M. Truong Minh Tuan. Le 23 juillet 2018, le président Trân Dai Quang a signé une décision sur la suspension de M. Truong Minh Tuan de son poste de ministre du MIC. Le 27 juillet 2018, le Politburo a décidé de lui confier le poste de chef adjoint de la Commission de propagande et d’éducation du CC du PCV. -VNA