Vientiane (VNA) – L’année 2023 marque la reprise et la croissance très impressionnantes de l'industrie touristique du Laos avec une forte augmentation du nombre de visiteurs, dépassant largement l'objectif fixé pour toute l'année.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le Laos a attiré 2,4 millions d’arrivées internationales, soit un bond de 285 % par rapport à la même période de 2022, dépassant largement l'objectif du pays de 1,4 million de visiteurs internationaux. Parmi eux, les visiteurs thaïlandais étaient les plus nombreux, devant les Vietnamiens, les Chinois, les Sud-Coréens et les Américains.

Selon le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos, ce succès résulte de la bonne stratégie de relance et de promotion du tourisme. Le gouvernement lao a supprimé les visas pour les citoyens de nombreux pays et organisé de nombreux grands événements culturels en 2023.

Afin que le tourisme demeure un pilier de l'économie, le gouvernement lao s'efforce de moderniser les infrastructures, de préserver les attractions touristiques existantes et d'en développer de nouvelles.

En outre, le gouvernement lao accorde également une grande attention à la modernisation des infrastructures, notamment des liaisons aériennes. La compagnie aérienne nationale Lao Airlines a renforcé sa coopération avec la compagnie aérienne vietnamienne VietJet pour accroître le transport de passagers et de marchandises entre les deux pays, avec des vols directs entre Vientiane et Hô Chi Minh-Ville, prévus à partir de février 2024.

Le Laos se prépare également à inaugurer l'année prochaine un nouvel aéroport international à proximité de la zone économique spéciale du Triangle d'Or, dans la province de Bokeo.

Le gouvernement laotien a choisi également 2024 comme l'année du tourisme lao avec pour thème "Un paradis de culture, de nature et d'histoire" avec 79 activités principales organisées dans tout le pays. L'objectif affiché est de 4,6 millions de visiteurs nationaux et étrangers en 2024, contribuant notablement à la reprise économique et au développement du pays. -VNA