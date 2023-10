Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 20 octobre, le ministère des Finances et la Direction générale des impôts ont organisé une conférence pour saluer les contribuables exceptionnels de la période 2020-2022.



Lors de la conférence, le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, a félicité 138 entreprises exceptionnelles pour leurs contributions actives aux recettes budgétaires du pays au cours de la période 2020-2022.



Parmi les 138 contribuables honorés figurent le groupe pétrolier et gazier PETROVIETNAM, qui avait approté plus de 56.000 milliards de dôngs au budget de l'État pendant la période 2020-2022 ; la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam avec plus de 22.000 milliards de dôngs ; la société par actions VINPEARL avec plus de 1.000 milliards de dongs… -VNA