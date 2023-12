Hanoi (VNA) - Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé sa participation au Consumer Electronics Show (CES) 2024, l'un des plus grands événements technologiques au monde, qui se tiendra du 9 au 12 janvier 2024 au Las Vegas, aux États-Unis.

Photo : VNA



Au CES 2024, pour la première fois, VinFast présentera son nouveau concept de véhicule électrique (VE) et le mini eSUV VF 3 à ses clients du monde entier. Le lancement de deux nouveaux modèles continuera d'élargir sa gamme de véhicules électriques, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité durable et de l'accessibilité des véhicules électriques.



VinFast présentera également son SUV pleine grandeur entièrement électrique VF 9 qui intègre un nouveau service de streaming, offrant aux participants du CES 2024 une expérience unique en voiture de nouvelle technologie.



La société présentera également ses vélos électriques DrgnFly, renforçant ainsi son engagement à offrir un écosystème holistique de véhicules électriques aux clients du monde entier, ainsi que ses capacités de recherche et de développement rapides depuis la première introduction du produit au CES 2023.



Tran Mai Hoa, PDG adjointe mondiale des ventes et du marketing de VinFast, a déclaré que le CES est un salon technologique grand public très influent dans le domaine de la technologie, en particulier dans l'industrie des véhicules électriques.



La présence de VinFast au CES 2024 avec de nouveaux produits et technologies devrait apporter au public des expériences uniques et impressionnantes, affirmant son engagement en faveur d'un avenir vert pour tous, a-t-elle poursuivi.- VNA