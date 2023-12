Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu le 13 décembre une conversation téléphonique avec son homologue syrien des Affaires étrangères et des Expatriés Faisal Al-Mikdad.



Le Vietnam souhaite approfondir ses relations d'amitié et de coopération traditionnelle avec la Syrie, a affirmé le ministre Bui Thanh Son.



Il a annoncé que le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne transférerait un don supplémentaire de 600.000 dollars au sinistrés syriens du séisme survenu en février 2023, portant le montant total des aides du gouvernement et du peuple vietnamiens au peuple syrien à 900.000 dollars.



Le ministre Faisal Al-Mikdad a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien, soulignant que son pays attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam. La Syrie souhaite également étudier les expériences vietnamiennes en matière de développement national et d'intégration internationale, a-t-il affirmé.



Les deux ministres se sont mis d'accord sur des orientations visant à renforcer la coopération entre les deux pays pour les temps à venir. Ils ont convenu de collaborer et de s'entraider au sein des organisations multilatérales tels que l'Organisation des Nations unies (ONU), le Mouvement des non-alignés, etc.



A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité son homologue syrien à effectuer une visite au Vietnam en temps opportun. L'invitation a été acceptée. -VNA