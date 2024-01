Le ministre Bui Thanh Son (centre) lors de la conversation téléphonique avec son homologue sud-coréen Cho Tae Yul. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu le 26 janvier une conversation téléphonique avec son homologue sud-coréen Cho Tae Yul.Lors de la conversation, le ministre Bui Thanh Son a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec le ministre Cho Tae Yul et de renforcer la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères pour promouvoir les relations de «partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée» plus fortement, substantiellement et efficacement dans les temps à venir.Le ministre Cho Tae Yul a exprimé sa joie quant à la relation de « partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée» en développement heureux, et affirmé que la République de Corée attache une grande importance aux relations avec le Vietnam et considère le pays indochinois comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de la politique extérieure dans la région.Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique à travers des échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, promouvoir la coopération commerciale bilatérale,coordonner le déploiement efficace du « Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée», encourager les entreprises sud-coréennes à continuer d'élargir l'ampleur de leurs investissements au Vietnam, à construire des centres sud-coréens de recherche et de développement (R&D) et à encourager le transfert de technologies de base et de technologies de source au Vietnam, coordonner le déploiement efficace du Fonds sud-coréen de coopération pour le développement économique (EDCF) et du Fonds sud-coréen de promotion du développement économique (EDPF), aider le Vietnam à développer son industrie culturelle, les échanges entre les jeunes générations des deux pays, accorder des bourses aux étudiants vietnamiens pour étudier en République de Corée, renforcer la coopération entre les localités des deux pays à travers des activités pratiques telles que Rencontre sud-coréenne (Meet Korea), soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité et accroître l'accueil de la main-d'œuvre vietnamienne dans les temps à venir.Les deux parties sont convenues de continuer à travailler en étroite collaboration et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux.Le ministre Bui Thanh Son a proposé que la République de Corée continue à coopérer étroitement dans le cadre ASEAN-République de Corée et reprenne bientôt ses activités dans le cadre du mécanisme Mékong-République de Corée, continuer à se coordonner étroitement pour aider le Vietnam à remplir son rôle de coordinateur des relations ASEAN-République de Corée pour la période 2021-2024, aider le Vietnam à organiser avec succès le sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) en 2025, soutenir et partager une vision commune visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale, maintenir un environnement pacifique et stable, un ordre juridique et résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques via le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). - VNA